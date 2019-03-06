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Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

ARDAHAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç (36), tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Dinç, aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihar girişimin bulundu. Olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi.

Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

ARDAHAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç (36), tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Dinç, aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihar girişimin bulundu. Olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:49
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Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

ARDAHAN - Olay, bu sabah Haliledendi Mahallesi'nde bulunan Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Cezaevinde şoför olarak çalışan Fatih Dinç, üst aramalarının yapılmadığı, bağımsız ziyaretçi kabulünün gerçekleştirildiği ön bina girişinde bulunan ziyaretçi kabul bürosuna geldi. Burada görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Dinç, yanında getirdiği bıçağı Hüseyin Çetin Kuşdili'ne rastgele sapladı. Fatih Dinç, ardından aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Manisa Kula nüfusuna kayıtlı olan ve olay yerinde kalbi duran Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili,  kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Dinç de kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan ve Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dinç hakkında gözaltı kararı verilirken, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için 2 savcı görevlendirdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili şöyle denildi:

"Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada, cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, henüz üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı bu ön binaya, üzerinde getirdiği tahmin edilen bıçakla, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni henüz tespit edilemeyen ancak tartışmadan kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaralamış, daha sonra da kendisini kilitlediği odada aynı bıçakla kendisini kalbinden bıçaklamak sureti ile intihar girişiminde bulunmuştur. Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, kalbi durmuş şekilde kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Fatih Dinç ise Ardahan Devlet Hastanesi'nde hayati tehlike kaydıyla hemen ameliyata alınıp, yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatarak, önce yoğun bakıma alınmış, sonrasında Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevkedilmişit. Şüpheli Fatih Dinç hakkında gerekli gözaltı talimatları verilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma derhal başlatılmış olup, otopsi işlemleri ve diğer soruşturma işlemleri ile ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuşCezaevi şoförü
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