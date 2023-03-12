Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ceyhan Nehri kıyısındaki oluşan yarıklar dronla görüntülendi

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, depremlerin ardından yarık ve çöküntüler oluştu.

12 Mart 2023 Pazar 18:09
Ceyhan Nehri kıyısındaki oluşan yarıklar dronla görüntülendi

Osmaniye (AA)

Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Gökçedam köyü de etkilendi.

Bazı evlerde hasar oluşurken, depremler köyün yakınından geçen Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki alanda yer yer 1 ila 1,5 metre derinliğinde yarık ve çöküntülere yol açtı. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.

"İlk gördüğümde korktum"

Köy sakinlerinden 51 yaşındaki Ahmet Boyraz, AA muhabirine, depremleri şiddetli hissettiklerini söyledi.

Sarsıntılarda ailece korku yaşadıklarını belirten Boyraz, "Yatıyorduk. Hanım birden kalktı. Ben dışarı çıkmadım. Bir kez daha sallandık. Korktuk çünkü büyük bir deprem oldu." dedi.

Boyraz, ilk kez böyle büyük depremle karşılaştığını, evlerinde küçük çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Köyde birkaç eski evde hasar meydana geldiği bilgisini veren Boyraz, şöyle konuştu:

"Depremden sonra köyde inceleme yapanlar, burada yarıkların oluştuğunu görüyor. Birkaç gün sonra biz de gelip baktık. Daha önce nehir kenarında böyle yarık yoktu, depremden sonra bu duruma geldi. Yer yer 1 ila 1,5 metre derinliği var. İlk gördüğümde korktum, ürperdim. Daha önceleri böyle değildi. Eskiden burada piknik yapılırdı. Depremden dolayı böyle yarıklar oluştu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ceyhan NehriDeprem YarıkOsmaniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi
Yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı
Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
İşsizlik oranı tek haneye düştü
İşsizlik oranı tek haneye düştü
GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek
GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi