Çeşme'deki halk plajı işgaline son

İZMİR - Tatilcilerin Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi Çatalazmak Koyu'nda daha önce ücretsiz kullandığı halk plajı, yaz sezonu başında bir şirket tarafından kapatıldı. Kıyıya da şemsiye ve şezlong konulup, plaja girişler ücretli yapıldı. Aynı zamanda doğal SİT olan bölgeye, restoran, kafe tarzı işletmeler kuruldu. Plajın kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ve çevreciler, 9 Haziran'da plaja girerek, oturma eylemi yaptı. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çeşme Belediyesi'ne de şikayette bulunan vatandaşlar, günler süren mücadelenin ardından bekledikleri sonucu aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemelerin ardından, bölgenin 'Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanında kaldığı belirlendi. Müdürlük tarafından görevlendirilen teknik elemanlarca yerinde inceleme yapıldığı ve tahliye işleminin başlatılacağı bildirildi. Daha önce plajdaki yapıları iki kez mühürleyen Çeşme Belediyesi de ruhsat sahibinin 2017 yılından önceki ruhsatsız yapıların kayıt altına alınmasını sağlayan İmar Barışı'na başvurduğunu, ancak imalatların 2017'den sonra yapıldığını belirledi. Belediye encümeni, yapıların yıkılması yönünde karar aldı.



'BU KARAR DİĞER PLAJLAR İÇİN EMSAL TEŞKİL ETMELİ'



Çevrecilerin ve vatandaşların avukatı Seher Gacar, amaçlarının sadece bu plajın kurtarılması olmadığını belirterek, Çeşme genelinde aynı sorunun yaşandığını ve bu kararın örnek teşkil etmesini istediklerini söyledi. Çatalazmak'ta plaj işgaline yönelik yaptıkları eylemin ardından Çeşme'nin birçok bölgesinde aynı sorunu yaşayanların kendilerini aradığını ifade eden Seher Gacar, vatandaşların halk plajlarındaki işgalleri kabul etmemelerini istedi. Kararın, diğer halk plajları için emsal teşkil etmesi ve halka kapatılan plajların yeniden açılması gerektiğini söyleyen Gacar, kararın kendilerini sevindirdiğini ifade etti.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı'na yazı göndererek, plajın tahliye edilmesini istedi. Kaymakamlık, yıkım için gerekli ekipman ve elemanlara sahip değilse, Çeşme Belediyesi'nden destek isteyecek. Vatandaşların beklediği tahliyenin ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.