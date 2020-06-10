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Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu

Mersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:25
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Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu

MERSİN - Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı. Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti" yorumunda bulundu.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, "Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez" dedi.

LÜTFÜ ELVAN AÇIKLAMA YAPACAK

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, proje ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak dönemin Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın cuma günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cennet MağarasıAsansörTartışmaya Neden OlduKalkınma Bakanlığı
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