Çeltik Hasat Töreni yapıldı

Edirne’nin Meriç İlçesi Subaşı Beldesinde “Çeltik Hasat Töreni” gerçekleştirildi. Em Bio Teknolojileri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Toptan, Şirket Ceo’su Bayram Başaran, Protokol üyeleri ve çiftçilerin katıldığı programda gün içerisinde yılın ilk çeltik hasatı gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez; İlçe Tarım Müdürlüğü, Em Bio Teknolojileri AŞ. ve çeltik üreticileri işbirliği ile “Baykal Em1 Akıllı Gübre Teknolojisi”nin uygulandığı çeltik tarlasında yılın ilk hasatı gerçekleştirildi. Çiftçilerin ve Subaşı Beldesi Halkının yoğun ilgi gösterdiği hasat töreninde çİftçiler, “Baykal Em1 Akıllı Gübre Teknolojisi”nin uygulandığı alanda verimin ve kalitenin gözle görüldüğünü ifade ettiler. Hasat sonrası ise üretimdeki artışı gördüklerinde de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

AKILLI GÜBRE ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ

“Baykal Em1 Akıllı Gübre Teknolojisi”ni yan yana olan 2 tarlasının birinde uygulayan Çiftçi Hasan Ali Çakır, hasat sonrası; “ dönümde 700 kg çeltik alırken; BAYKAL EM 1 Akıllı Gübre kullanarak dönümde 1.400 kg. verim elde ettim. Yan yana 2 parça olan tarlamın diğerinde bu uygulamayı gerçekleştirmedim. Bu tarlamda ise dönüme 700 kg. verim elde ettim. Kuşlar bile yan yana olan tarlamın organik tarım yapılan kısmındaki tarlama geliyorlar. Hasat sonrası 2 tarladan elde edilen mahsulleri karşılaştırdığımızda BAYKAL EM 1 uygulanan tarladan elde edilen çeltik daha kaliteli daha dolgun ve hastalıksız görünüyor. Seneye ayçiçeği ve çeltik ekeceğim tüm tarlalarımda bu teknolojiyi gönül rahatlığıyla kullanacağım. Bütün çiftçi kardeşlerime de tavsiye ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

MALİYET AZ, VERİM ÇOK

EM BİO Teknolojileri AŞ. Ceo’su Bayram Başaran da hasat sonrası yaptığı açıklamada; “BAYKAL EM 1 Akıllı Gübre Teknolojisi toprakta var olan tüm kimyasalları parçalar, toprağın temizlenmesini, yumuşamasını, havalanmasını sağlayarak toprağı organik hale getirir. Yetiştirdiğimiz ürünlerin de son derece sağlıklı olmasını, yüksek verim vermesini ve üstelik tamamen organik ürün olmasını sağlamaktadır. Bugün burada herkesin de gördüğü ve şahit olduğu çeltik hasadımızı başarıyla gerçekleştirdik. Uygulama yapılan ve yapılmayan 2 tarlada da hasadımız yapıldı. Buradaki tüm çiftçi kardeşlerimiz aradaki verim ve kalite farkını kendi gözleri ile gördü. BAYKAL EM 1 Akıllı Gübre Teknolojisi tarımsal üretimin her alanında hem maliyeti azaltıyor, hem de daha yüksek verim ve kaliteli organik ürün yetiştirmemizi sağlıyor” dedi.

Trakya Gazetesi/ Yüksel Arslan