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Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

Hayatını kaybeden evsizin cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

Hayatını kaybeden evsizin cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:14
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Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

ANTALYA (DHA)

Antalya'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan şahıs (53) ölü bulundu. Şahsın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Şahsın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

Şahsın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaEvsiz
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