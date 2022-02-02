Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,008.00
ALTIN
786.84
DOLAR
13.57
STERLİN
18.42
EURO
15.37
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:59
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda Çayboğazı Barajı, buz tuttu. Barajdaki balık kafeslerine ulaşım, buzlar kırılarak sağlanırken, yemleme yapıldı.

Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu. Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.

Gömbe Mahallesi muhtarı Süleyman Kocakehya, "Çayboğazı Barajı hizmete gireli böyle bir buzlanma görülmedi. Sadece 10 yıl önce birkaç günlük buzlanma yaşanmıştı. 24 Ocak'tan bu yana baraj buzla kaplandı. Bölge 1300 metreden başlayarak 50 santimetre, doruklara doğru 3 metre kalınlığında karla kaplı. Bu yıl barajın dolacağını tahmin ediyoruz. Bölge çiftçisi bahçesini, serasını rahatça sulayacak" dedi. 

Barajdaki balık tesisinde çalışan Yusuf Şahin ise yoğun buzlanmayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Şahin, küçük tekneyle buzu kırarak balıklar için yemleme yapabildiklerini anlattı.

2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çayboğazı Barajı Dondu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık"
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık"
Edirne'de kar yağışı
Edirne'de kar yağışı
Motoru arızalanan lastik bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı
Motoru arızalanan lastik bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı
Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi
Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu
50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu
Yağışlar yeterli olmadı
Yağışlar yeterli olmadı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Adana’da bin 485 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da bin 485 litre sahte içki ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma