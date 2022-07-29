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Çavuşlu’da çöp tesisi kapatılıyor

Türkiye’nin bitmeyen ‘çöp dökme alanı’ tartışmalarından biri sona eriyor. 

29 Temmuz 2022 Cuma 16:19
Çavuşlu’da çöp tesisi kapatılıyor

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Doğu Karadeniz’in şirin bir kültür ve turizm beldesi olan Çavuşlu’da, vatandaşların ‘Çöp tesisini kapatma’ azmi netice verdi. Ağustos ayı içinde çöp tesisinin mühürleneceği belirtiliyor.

Türkiye’nin pek çok şehrinde altın madenleri ve çöp tesisleri vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Bu maden ve çöp tesislerini açıldıktan sonra kapatmak pek mümkün olmuyor. Protestolar yıllarca devam ediyor fakat çoğunlukla netice çıkmıyor. 

Doğu Karadeniz’in şirin bir kültür ve turizm beldesi olan Çavuşlu’da, vatandaşların ‘Çöp tesisini kapatma’ azmi ise netice verdi. Benzer sorunların yaşandığı il ve ilçelerdeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla Çavuşlu halkının bunu nasıl başardığını merak ediyor!

Türkiye’nin pek çok şehrinde altın madenleri ve çöp tesisleri vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Bu madenler açıldıktan sonra ya da çöp tesisleri kurulduktan sonra kapatmak pek mümkün olmuyor. Protestolar yıllarca devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıllarda Malatya, Çanakkale Kazdağları, Erzincan İliç, Kütahya Simav gibi pek çok yerde madenlerde kullanılan asitler dolayısıyla yöre sakinleri protesto gösterileri düzenlediler. 

Urfa Eyyübiye, Kütahya, Zonguldak, İzmit, Trabzon Sürmene Çamburnu gibi pek çok yerde ise çöp döküm alanlarıyla ilgili protesto gösterileri yapıldı.  

Ancak pek çok maden ve çöp döküm alanıyla ilgili tartışmalar sona ermedi ve yaşanan sorunlar yıllarca devam etti.

ÖRNEK MÜCADELE

Çöp döküm alanının rahatsızlık oluşturduğu bir belde ise Giresun‘un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesi. 

Beldeye kurulan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tartışmalar uzun yıllar boyunca devam etti.

Belde halkı el ele vererek mücadelelerini azimle sürdürdüler. 

Çavuşlu Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, gerek basın, gerek sosyal medya, gerek siyaset, gerekse mahkemeler yoluyla yöre halkını çöp sorunundan kurtarmak için olağanüstü gayret gösterdi. Çöp tesisini kapatma davasını kaybetmesine rağmen ‘İstinaf‘a sunduğu çok sağlam güçlü deliller neticesinde çöp tesisini kapatma kararı çıktı. 

Belde halkına müjdeyi veren Hamzaoğlu, “Bu karara itiraz yolu kapalı. Ağustos ayı içinde çöp tesisi mühürlenecek. Beldemize, Çavuşlu halkımıza hayırlı olsun diyorum. Efsane avukatım Ozan Karagöz’e teşekkür ediyorum. Bize vekalet veren 6 mahalle muhtarına, maddi, manevi destekte bulunan vatandaşlarımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kazanan Çavuşlu oldu. Hepimize hayırlı olsun” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çavuşluçöp Tesisi
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