Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103072
ALTIN
272.126
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1126
EURO
6.2796
Davis Cup'ta tarih yazdık
Davis Cup'ta tarih yazdık
Badmintonda şampiyon Türkiye
Son Dakika
Badmintonda şampiyon Türkiye
G.Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-2
G.Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-2
Her şeyden memnunuz, skor hariç
Her şeyden memnunuz, skor hariç
Antalyaspor - İM Kayserispor: 2-2
Antalyaspor - İM Kayserispor: 2-2
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çankırılılar sokakta sabahladı

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

Çankırılılar sokakta sabahladı

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

15 Eylül 2019 Pazar 10:24
8 Okunma
Çankırılılar sokakta sabahladı

ÇANKIRI (DHA)

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. İlçe halkı sokaklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında sabahladı. Vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin başında ısındı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede vatandaşları ziyaret etti. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü, ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi" dedi.

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."

Sokakta kurduğu çadırda geçeyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.

Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çankırıDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otoparkta büyük yangın!
Otoparkta büyük yangın!
Aile sayısı 32 oldu
Aile sayısı 32 oldu
Çankırı'da peş peşe depremler!
Çankırı'da peş peşe depremler!
Muğla'da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Şehitlerimize acı veda
Şehitlerimize acı veda
Dev operasyon
Dev operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Sanatçılardan Diyarbakır'daki annelere destek
Sanatçılardan Diyarbakır'daki annelere destek
Palamut yok, hamsi çok
Palamut yok, hamsi çok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans