Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi

ÇANKIRI - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekipleri, 'kaçakçılık yapabileceği şüphesi' ile bir firmanın yüksek vergili eşyasını taşıyan TIR'ı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri'ne bildirdi. Yunanistan'dan transit Gürcistan'a yük taşıyan TIR'a, uydu üzerinden takip yapılabilmesi için 'Araç Takip Cihazı' takıldı.

Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden takibe alınan TIR'ın güzergâh ihlali yaptığı tespit edildi. Ankara KİM ekiplerine haber verildi. TIR'ın Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde durduğu saptandı. Hemen bölgeye giden mobil ekipler, TIR'ı otoyol kenarında gümrük mührü kopartılmış halde, yükünü başka bir aracın dorsesine boşaltırken yakaladı.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 668 koli içerisinde 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak termos bardakların piyasa değerinin 2 milyon 171 bin TL olduğu belirtildi.

TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.