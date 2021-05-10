Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
489.643
DOLAR
8.3005
STERLİN
11.7252
EURO
10.0661
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı
Ankara Bala'da 110 adet...
Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır
Trafo yenilenmesi ve trafo...
9 kalem inşaat malzemesi alımı
9 kalem inşaat malzemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik azaldı

Çanakkale’de, 3 gündür etkili olan poyraz ve deniz yüzeyindeki müsilaj nedeniyle av yasağı kapsamı dışındaki olta balıkçıları, açılamadı. Balıkhanedeki tezgahlarda ise balık çeşitliliği azaldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:37
10 Okunma
Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik azaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı’nda 3 gündür etkili olan poyraz nedeniyle av yasağı kapsamı dışındaki olta balıkçıları, küçük tekneleriyle açılamadı. Poyrazın yanı sıra boğazı kaplayan müsilaj da balıkçıları olumsuz etkiledi. Avlanan balık miktarı azalınca balıkhane tezgahlarında çeşitlilik de azaldı.

Son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliğinin azaldığını söyleyen balıkhane esnafından Şevket Değirmencioğlu, “Çanakkale’de 3 günden beri rüzgar kuvvetli estiği için tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı. Bunun yanında deniz salyası da balık çeşitliliğinin azalmasında etkili oldu. Deniz salyası aşırı derecede çoğaldı. Sadece denizin üstünde değil altında da var. Saros Körfezi'nde deniz salyasından dolayı dalyanlar kurulamıyor. Kurulmadığı için dalyanlardan balık gelmiyor. Bugünden sonra rüzgar etkisini kaybediyor. Havaların düzelmesiyle bolluk bekliyoruz. Çok uçuk fiyatlar yok. Çoğunlukla olta teknelerinden balık alıyoruz. Devamlı çalıştığımız kayıklardan olta balıklarını topluyoruz” diye konuştu.

Balıkhanede bugün istavrit kilosu 30, sarıkanat 75, sardalya 35, kolyoz 40, çinekop 55, levrek 75, çupra 55, somon 90 ve mezgit 70 TL’den satıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkaleli Balıkçılar AçılamadıTezgahta çeşitlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü
İçişleri: 348 organize suç örgütü çökertilmiştir
İçişleri: 348 organize suç örgütü çökertilmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz 
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz 
Datça açıklarında deprem
Datça açıklarında deprem
Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza
Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza
Pakdemirli: "Bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız"
Pakdemirli: "Bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız"
TÜGİAD TEMSİLCİLİĞİ, AVRASYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLACAK
TÜGİAD TEMSİLCİLİĞİ, AVRASYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLACAK
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair görüntü paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair görüntü paylaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma