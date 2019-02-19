Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101181
ALTIN
227.038
DOLAR
5.3078
STERLİN
6.8579
EURO
5.9870
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Son Dakika
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Bahçelievler'de patlama
Son Dakika
Bahçelievler'de patlama
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor

Çanakkale Savaşında yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmeni şehit olan Yozgat Lisesi'ne, şeref madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor

Çanakkale Savaşında yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmeni şehit olan Yozgat Lisesi'ne, şeref madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

19 Şubat 2019 Salı 16:00
0 Okunma
Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor

YOZGAT - Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan ve o zamanki adı Yozgat Mekteb-i Sultani olan okulun öğrenci ve öğretmenleri, 1914 yılında seferberlik ilan edilince, Çanakkale Savaşı'na katıldı. O dönem öğretmen ve öğrencileri cephede şehit olan okul, 3 yıl mezun veremedi. Şehit olan öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla TBMM tarafından Yozgat Lisesi'ne Devlet Şeref Madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

'LİSEMİZİN 200'DEN FAZLA ŞEHİDİ VAR'

Tarihi lise önünde başlatılan kampanyaya öğrenciler imza atmak için uzun kuyruk oluşturdu. İmza kampanyası tertip komitesi üyesi Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Yozgat Lisesi'nin öğrencilerinin 1914 yılında seferberlik ilanı ile birlikte gönüllü olarak silah altına girdiğini söyledi. Silah altına alınan öğretmenlerin subay olarak, öğrencilerin yedek subay olarak Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ettiklerini anlatan Karaca, "Lisemizin 200'den fazla şehidi var. Biz istedik ki; Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın. Yozgat Lisesi'ne verilen bu şeref madalyası, şehitlerimizin Yozgat'taki abidesi olacaktır" dedi.

Karaca, imza kampanyasının Cumhuriyet Meydanı'nda 4 gün süreceğini ifade ederek, "TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini istiyoruz. Hedefimiz 10 bin imza toplamak. 18 Mart'ta Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini ve burada da bütün Yozgat Lisesi'nden mezun olan kişileri davet ederek Yozgat'ta bir şölen düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale Savaşışeref Madalyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En acı bekleyiş
En acı bekleyiş
Konut mağdurları maket evleri yaktı
Konut mağdurları maket evleri yaktı
Büyük FETÖ operasyonu
Büyük FETÖ operasyonu
Deniz ulaşımına sis engeli
Deniz ulaşımına sis engeli
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ