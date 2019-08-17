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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazada 28 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Olay yerine gelip, bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi. 

YARALI SAYISI 28

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza sonrası 2 yaralı daha hastaneye getirildi. Yaralı sayısı 28'e yükselirken, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, Biga Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanede yaralıların tedaviye alındığı belirtildi. 

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Atilla Topuz'un polis ekiplerince gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı öğrenildi.  

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOtobüsYolcuTrafik Kazası
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