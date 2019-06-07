Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93359
ALTIN
250.905
DOLAR
5.7833
STERLİN
7.3911
EURO
6.5610
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya dikkat
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya...
55 yıldır plak biriktiriyor
55 yıldır plak biriktiriyor
İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar
İlaç sanayi için tıbbi çiçek...
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını...
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi...

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü, bayram sonrası da sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü, bayram sonrası da sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

07 Haziran 2019 Cuma 12:16
9 Okunma
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE - Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilcilerBayram DönüşüçanakkaleYoğunlukTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans