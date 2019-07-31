Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gideceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ve organizatör oldukları iddiasıyla T.Ç. ile M.T.'yi yakaladı. Operasyonda, 2 araca da el konuldu.



Eş zamanlı yapılan Ezine ilçesindeki operasyonda ise, durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen ve organizatör olduğu belirtilen A.A. yakalandı. Minibüse ise el konuldu.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Organizatör oldukları değerlendirilen şüphelilerden T.Ç. ve M.T., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.