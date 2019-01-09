Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın

Yunanistan'dan Yalova'ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında yangın çıktı. Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI



Çanakkale Boğazında Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde çıkan yangının, mürettabatın müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı.



Yunanistan'dan Türkiye'ye hareket eden ve 242 TIR taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde, saat 22.30'da yangın çıktı. Yangın üzerine gemi personeli, Gocuk - Karakova Burnu arasında sancak sınırına yakın bir bölgede emniyetli bir şekilde demirledi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı. Saat 22.45'te geminin makine dairesinde karbondioksit tüpleri patlatılarak yangına mürettebat kendi imkanlarıyla müdahele etti. Kaptan, yangının kontrol altına alındığını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine telsizle bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ve 1 tahlisiye botu emniyet amacıyla geminin yanına yaklaşarak bekletildi, ayrıca gemiye kılavuz kaptan çıkartıldı. Gemi kaptanının, Trafik Hizmetleri merkezine yangının kontrol altına alındığını ve tahliyeye gerek olmadığını bildirdi.