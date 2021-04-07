Çanakkale Biga’da icradan satılık tarlalar

Çanakkale İli, Biga İlçesi’nde, tarla vasfında taşınmazlar T.C. Biga İcra Dairesi tarafından satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 13.306,12 m2 tarla vasfında taşınmaz 155.415,48 TL, 8.298,94 m2 taşınmaz üzerindeki 180.500,00 TL muhammen bedelli binalar ile birlikte 296.768,14 TL, 9.450,00 m2 tarla 36.193,50 TL, 10.199,82 m2 tarla 119.133,89 TL. kıymetleri ile açık artırma usulü ile satılacak. İlan ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.