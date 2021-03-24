Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
443.327
DOLAR
7.9471
STERLİN
10.9152
EURO
9.4018
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira

Sezonun ilk hasadında kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı yarı oranında azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan yerini aldı. Can erikler, aşeren hamileler için de 12'si 100'er gramlık paketlerde 30 liradan satışa sunuluyor. Pazarcı Emin Özkaya, “Yüzer gramlık paketler, aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor” dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:03
2 Okunma
Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira

ESKİŞEHİR - Mart başında başlayan sezonun ilk günlerinde Antalya ve Mersin’de kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı 3 haftada yarıdan fazla azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan satılmaya başlandı. Can erikler, aşeren hamileler için ise 100'er gramlık paketlere girdi. 12 eriğin bulunduğu paketler, 30 liradan satılıyor.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde erik satan Emin Özkaya, "Mersin'de serada yetiştirilen erikler kilosu 300 liradan satılıyor. Erik bollaştıkça fiyat düşüyor. 25 gün önce erik satmaya başladık. Bunlar yılın ilk meyveleri. Özellikle hamileler için getiriyoruz. İçerisinde 12 tane bulunan 100'er gramlık paketler aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor. 100 gramlık 12 eriği 30 liraya satıyoruz. 3 tanesini 40 liraya sattığımız günlerde oldu” dedi.

'BULUNCA SEVİNÇTEN AĞLAYANLAR GÖRDÜM'

Mevsimi dışında erik arayanların tezgahlarında buldukları zaman sevinçten ağladıklarına şahit olduğunu anlatan Özkaya, "Eskişehir'de yoğun bir talep var. Eriğin dışında şeftali, kayısı, kavun, karpuz çok soruluyor. Bir paketine 200 lira veren var. 'İki aydır arıyordum, bulamıyordum' deyip, bulduktan sonra sevinçten ağlayanları gördüm” diye konuştu.

'BEBEK İÇİN ALIYORUZ'

Hamile eşi için erik alan Hakan Çanakçı da "Eşim için aldım, 30-40 lira önemli değil. Bebek için alıyoruz. Bu mevsimde erik bulmuşsun daha ne istiyorsun? Biraz pahalı ama onlarda ekmeğini bu şekilde kazanıyor” dedi.  Pazarda alışveriş yapan Hamza Şahan ise, "Erikler altından pahalı. Almak biraz zor. Ancak hamileler için eşleri gelip alıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Can ErikSezonun Ilk Hasadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi
Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi
Balon balığı kuyrukları, 2021'de de alınacak
Balon balığı kuyrukları, 2021'de de alınacak
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
"Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin"
"Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin"
Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli
Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
KADES’in kurtardığı Elif kabusu anlattı
KADES’in kurtardığı Elif kabusu anlattı
Bakan Pakdemirli: Nisan ayında 1'inci Su Şûrası’nın başlangıcını yapacağız
Bakan Pakdemirli: Nisan ayında 1'inci Su Şûrası’nın başlangıcını yapacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma