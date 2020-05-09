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Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Can Ataklı hakkında uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28
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Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle çok sayıda müşteki ve ihbarcı, farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Ataklı'nın "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğu anlatıldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, Can Ataklı'nın ifadesinde, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını söylediği kaydedildi. Ataklı'nın sözlerinin inançları gereği, giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Can Ataklı, önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

DHA

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