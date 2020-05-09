Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, Can Ataklı'nın ifadesinde, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını söylediği kaydedildi. Ataklı'nın sözlerinin inançları gereği, giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Can Ataklı, önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.