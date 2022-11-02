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Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:04
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli

SAMSUN - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Dünyada nesli tehlike altında olan veya nesli tükenmekte olan türler var. Dolayısıyla iklim değişikliği etkilerini engellemek ve biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon heyeti, bir dizi temas ve ziyaret için Samsun'a geldi. Heyet, dün gerçekleştirilen Samsun- Sivas- Kalın demir yolu ziyaretinin ardından bugün de Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni inceledi. Yetkililerden bilgi alan heyet, Kuş Cenneti'nin tüm dünya ülkeleri için ortak değer olduğunu vurguladı.

2002'DEN BU YANA DELTA'YA 15 MİLYON EUROLUK DESTEK 

AB ülkelerinin büyükelçileri ile Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Biyoçeşitliliği korumanın önemini vurgulamak için de buradayız. Biliyorsunuz; dünyada nesli tehlike altında olan veya nesli tükenmekte olan türler var. Dolayısıyla iklim değişikliği etkilerini engellemek ve biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli. Ve sürdürülebilir farkındalığın da tam merkezinde yer alıyor. Burada örneğin göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ki, Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya giden veya aynı şekilde Asya'ya gidip gelen kuşlar var. Dolayısıyla burada tüm ülkelerin ortak çabası gerekiyor. Ülkeler, birlikte çalışmak durumundalar. Avrupa Birliği 2002'den bu yana biyoçeşitliliğin korunabilmesi için 15 milyon euro destekte bulundu. Ve bu desteğini de sürdürecek. Çünkü burası bizim ortak doğamız ve coğrafyamız. Ve bu desteklerin ne kadar yerinde olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. Bu ortak çalışmalardan dolayı Türkiye'deki emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

Alanda incelemelerde bulunan heyet, ziyaretlerinin ardından kentten ayrılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrutBiyoçeşitlilik
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