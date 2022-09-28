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Büyükelçi Mammadov: Gençler topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:52
Büyükelçi Mammadov: Gençler topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı

ANKARA - Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, "Gencecik çocuklar, ermeni işgali altında olan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin her karışını öz kanlarıyla suladılar. Bu canlar, bu genç insanlar hayatı pahasına biz topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla CSO Tarihi Salon'da program düzenlendi. Düzenlenen programa, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Albay Erhan Altunok, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. 

'TOPRAKLARIMIZIN YÜZDE 20'Sİ İŞGAL EDİLMİŞTİ'

Açılış konuşmasında Azerbaycan halkı için 27 Eylül'ün öneminden bahseden Mammadov, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra çok ağır durumlara düştüğünü söyledi. Mammadov, "Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. 750 bin kişi topraklarından göçerek başka yerlerde yaşamak mecburiyetinde kaldı. 2016 yılında Ermenistan ile savaşlar başladı. Çok şehitler verdik. 4 günlük savaş gösterdi ki, Azerbaycan'dan toprak iddiasında bulunan Ermenileri durdurmak mümkün değil. Zaman gösterdi ki, Ermeniler aldıkları toprakları geri vermek niyetinde değil. 1 milyon kişi yaklaşık 30 sene göçmen statüsünde, kamplarda yurtlarda yaşamaya devam etti" dedi.

'GENÇ İNSANLAR, HAYATLARI PAHASINA TOPRAKLARIMIZI İŞGALDEN KURTARDI'

15-16 yaşındaki çocukların Türk Harp Okulu'nda eğitim aldığını ve şu anda komutanlık yapıp Azerbaycan ordusunu yönettiğinin altını çizen Mammadov, "Güçlü Azerbaycan ordusu, ekonomisi kuruldu. Ermenilerin tahribatı sonucunda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere, kentlere saldırıların arttığı zamanlarda yine şehit verdik. Cumhurbaşkanımız, ordumuzun en büyük komutanı İlham Aliyev'in orduya verdiği emre göre topraklarımız işgalden kurtarılmaya başladı. Gencecik çocuklar, Ermeni işgali altında olan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin her karışını öz kanıyla yoğurup, her karışını öz kanıyla suladılar. Bu canlar, bu genç insanlar hayatı pahasına biz topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı" ifadelerini kullandı.

'300'DEN FAZLA KÖYÜMÜZ, KENTİMİZ YOK OLDU'

Mammadov, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden inşa edildiğini belirterek, "300'den fazla köyümüz, büyük şehirlerimiz, kentlerimiz yok oldu. İnsanların yaşadığı bölgelerde bulunan 67 camiden 65'i yok oldu. 3 tanesinde de hayvanları saklıyorlardı. Bütün müzelerimiz, tiyatrolarımız, abidelerimiz mahvedildi. Azerbaycan'ın mirası o bölgeden silindi ama biz yeniden bunları kurmaktayız. Altyapılar oluşturmaktayız, yollar yapmaktayız, akıllı köyler ve kentler yapıyoruz ve yapacağız. Bir yıl önce 20 Ekim 2020'de Fuzuli Havaalanı açıldı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da 3 milyardan fazla ekonomik değere sahip projeleri hayata geçirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Program, açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen piyano ve keman dinletisi ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov
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