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'Büyük Zafer'e ilham veren ruh, bugün de milletimize istikamet çizmektedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Zafer’e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir" dedi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:54
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'Büyük Zafer'e ilham veren ruh, bugün de milletimize istikamet çizmektedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajında, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların Zafer Bayramını tebrik ederek, "Asırlara sâri şanlı tarihimizin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kaydetti.

'ŞANLI ZAFERLE TÜRK MİLLETİ, BOYUNDURUK KABUL ETMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'un tarihin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir" diye konuştu.

'BÜYÜK ZAFER'E İLHAM VEREN RUH, BUGÜN DE MİLLETİMİZE İSTİKAMET ÇİZMEKTEDİR'

Erdoğan, yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları dile getirdi:

"Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayiinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir. Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir. Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!"

DHA

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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