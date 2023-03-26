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Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar güvenilir gıda için sıkı takipte

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, afetzedelerin güvenilir gıda tüketebilmesi için çadır ve konteyner kentlerin mutfakları, aşevleri ve yemek üretim tesisleri sıkı denetime tabi tutuluyor.

26 Mart 2023 Pazar 17:48
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Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar güvenilir gıda için sıkı takipte

Hatay (AA)

6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da gıda ihtiyacının karşılanması için hizmet sunan alanlarda denetim yapılıyor.

Hatay'da periyodik aralıklara görev yapan, farklı kentlerin Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri başta çadır ve konteyner kentlerin mutfakları olmak üzere aşevleri ve yemek üretim tesislerinden numune alıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, sahur ve iftar için sağlıklı yemek üretilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

"Yaklaşık 1,5 aydır şahit numune alınıyor"

Kentte gıda güvenliği çalışmalarından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, "asrın felaketi"nin ardından Hatay'ın çeşitli bölgelerine kurulan mobil mutfaklar ve aşevleri sayesinde gıdaya ulaşım noktasında sorun yaşanmadığını söyledi.

6 Şubat'tan bu yana halk sağlığının korunması için gıda denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Masatlı, bu kontrollerin salgın hastalıkların önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Masatlı, "Bu noktada Sağlık Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın uzman ekipleri aracılığıyla, halkımıza ve görevlilere yemek temin eden noktalardan yaklaşık 1,5 aydır şahit numune alınıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1800 noktada denetim yapıldı, 325 gıda numunesi de analiz için Adana'daki laboratuvara gönderildi. Yemekhanelerdeki görevlilerimiz de aldıkları numuneleri 72 saat tutmakla mükellefler." dedi.

Kentte hizmet vermeye başlayan restoran, lokanta, kafe, tatlı üretimi yapılan işletmeler ve seyyar kebapçıların da denetlendiğine işaret eden Masatlı, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MutfakHatay
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