Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis

ANTALYA'daki büyük Manavgat yangınında ilçe merkezindeki orman yangınını çıkardığı belirlenen M.A.T. (14), 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı yangında azmettirici olduğu iddiasıyla 14 yıl hapis istemiyle yargılanan C.Y. (18) ise beraat etti.



Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangını; Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçradı. Yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü. Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü başlayıp, 4 hektar orman, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangını çıkardığı belirlenen M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan C.Y. gözaltına alındı. C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, M.A.T. devlet yurduna yerleştirildi.



Yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, tutuklu sanık C.Y. hakkında ise aynı suçların yanı sıra azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.



'ORMANI YAKMAZSAN ABLANI VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜRÜM'



2021 yılının Aralık ayındaki ilk duruşma, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade veren M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını öne sürerek, "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. İstemiyordum. C.Y. beni tehdit edip, ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.



'KİMSEDEN TALİMAT ALMADAN KENDİ İSTEĞİMLE YAKTIM'



Mahkeme başkanı M.A.T.'ye "Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle" deyince M.A.T. bu kez, "C.Y.'yi ablamla bir dönem arkadaşlık yaptığı için tanırım. Ormanın içinde C.'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Bir defasında C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden C.'nin ismini verdim. Söz konusu ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi isteğimle yaktım. Ormanı yakmam konusunda beni kimse tehdit etmedi. Çok pişmanım. Yangının büyüdüğünü görünce söndürmeye çalıştım ama olmadı" diye ifade verdi.



'HUSUMET DUYMASI NEDENİYLE İFTİRA ATMIŞ OLABİLİR'



Tutuklu sanık C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek, "Olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip, kaçardı. Kendisini bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim" dedi. C.Y. suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatını istedi. Şikayetçiler de ev ve iş yerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, C.Y.'yi tahliye ederken, M.A.T.'nin de devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldırdı.



SAVCILIK CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ



5 Aralık 2022'de görülen karar duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık C.Y.'nin yangın devam ederken, sosyal medyadan 'yanıyozke, devamke, pompake' sözlerinin olduğu bir video paylaştığını, duruşmalarda verdiği ifadelerin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Esas hakkındaki görüşte diğer sanık M.A.T. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi tarafından verilen raporda 'kasten orman yakma' fiilinin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunduğu anlatıldı. Savcı, iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.



7 YIL HAPİS VE 120 BİN LİRA CEZA



Mahkeme heyeti, M.A.T.'yi 'kasten orman yakma' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırdı. M.A.T.'ye ayrıca 120 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y.'nin ise beraatına hükmetti. Mahkeme kararında C.Y.'nin tutuklulukta geçirdiği süreye karşı tazminat davası açabileceği de belirtildi.



KARAR TEMYİZ EDİLDİ



Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından hapis ve para cezası alan M.A.T.'nin avukatı Serhat Altuğ tarafından Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf başvurusu yapıldı. Başvuruda, mahkeme kararının yasaya ve usule aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması talep edildi.