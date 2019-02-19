Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101208
ALTIN
227.247
DOLAR
5.3150
STERLİN
6.8637
EURO
6.0099
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Son Dakika
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Bahçelievler'de patlama
Son Dakika
Bahçelievler'de patlama
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

Büyük FETÖ operasyonu

53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyük FETÖ operasyonu

53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Şubat 2019 Salı 10:01
31 Okunma
Büyük FETÖ operasyonu

İstanbul-Ankara-Kocaeli (DHA) 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 17'sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8'inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli askerlerin 1'inin albay, 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 25'inin astsubay, 13'ünün uzman jandarma ve birinin ise çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı. 

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU: 26 GÖZALTI

ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu saptanan kadının Ankara'da saklandığı belirlendi. Büfe ve kontörlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalıştığı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen kadın ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

KOCAELİ'DE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 18 GÖZALTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i yüzbaşı, 19'u astsubay olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli ve 1'i görevinden istifa eden 20 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz ulaşımına sis engeli
Deniz ulaşımına sis engeli
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı
Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi enkaz altında
Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi enkaz altında
Kayseri'de FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ operasyonu
İçişleri Bakanlığı: 735 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: 735 kişi gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ