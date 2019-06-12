Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92645
ALTIN
249.806
DOLAR
5.8052
STERLİN
7.4027
EURO
6.5815
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi 
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal...
Dolar 5.80 lirada
Dolar 5.80 lirada
Zeytinburnu’nda 42 kaçak göçmen yakalandı 
Zeytinburnu’nda 42 kaçak göçmen yakalandı 
Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale...
Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

BURSA merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan çete üyesi 28 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 8 av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

BURSA merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan çete üyesi 28 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 8 av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
4 Okunma
Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çetenin kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Haklarında ihbar bulunan çete üyelerini takibe alan KOM ekipleri çete üyesi olduğu tespit edilen 33 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kişiler hakkında yakalama kararı alan ekipler, merkez Bursa olmak üzere Diyarbakır, İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 16 tabanca mermisi, 16 hint keneviri kökü ve 50 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSilahKAÇAKÇILIKOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyor
Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyor
Naim Babüroğlu, NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi
Naim Babüroğlu, NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi
Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe
Merakla beklenen kanun yürürlüğe girdi
Merakla beklenen kanun yürürlüğe girdi
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Simav'a şehit acısı düştü
Simav'a şehit acısı düştü
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu
Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans