Bursa'daki fabrika yangını

BURSA,(DHA)

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çılışanan olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.

30 kişilik itfaiye ekibnin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.