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Bursa'da zincirleme kaza

Bursa'da 7 araç birbirine girdi; 1'i ağır 10 yaralı

31 Ekim 2021 Pazar 10:54
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Bursa'da zincirleme kaza

BURSA (DHA) 

Bursa'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde henüz bilinmeyen nedenle 7 araç birbirine girdi. Kazada araçlardaki bazı yolcu ve sürücüler yola savrulurken, bazı kişiler de bulundukları yerlerde sıkıştı. 10 kişinin yaralandığı kazada cadde savaş alanına döndü. 7 aracın hasar gördüğü kazada 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı köprülü kavşağı araç geçişine kapattı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaZincirleme Kaza
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