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Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

14 Şubat 2019 Perşembe 09:52
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Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede

BURSA (DHA)

Bursa merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23'ü asker, 9'u sivil 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf 23 asker ile 9'u sivil olmak üzere 32 kişi, gözaltına alındı. Farklı illerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bursa Adliyesi'ne getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa AdliyeFETÖ
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