Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89425
ALTIN
223.006
DOLAR
5.3679
STERLİN
6.8345
EURO
6.1391
"Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız"
"Burak gol atmaz, biz de...
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk"
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı...
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6...
Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
Kadirli'de Zeugma ile eş değer...
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor"
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini...

Burdur'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Burdur'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.

Burdur'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Burdur'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:57
0 Okunma
Burdur'da 3,4 büyüklüğünde deprem

BURDUR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burdur Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı THY seferleri iptal...
Bazı THY seferleri iptal...
Heyelan nedeniyle yol kapandı
Heyelan nedeniyle yol kapandı
Zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü
Zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü
Türk kızlarını öldüren zanlı yakalandı
Türk kızlarını öldüren zanlı yakalandı
Tibetli kadın yolcu THY'nin tarihine geçti
Tibetli kadın yolcu THY'nin tarihine geçti
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
BUDO, bazı seferleri iptal etti
BUDO, bazı seferleri iptal etti
Kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptı
MARMARA DENİZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
MARMARA DENİZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ