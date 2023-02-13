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Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedelerden 1061 kişi, Burdur ve ilçelerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:01
Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi

BURDUR - Afet Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirilen ve kendi imkanlarıyla Burdur'a gelen depremzedeler, kent merkezinde GSB Asım'ın Nesli Yurdu, Bucak KYK ile Gölhisar KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda depremde evleri yıkılan afetzedeleri en iyi şekilde ağırlaya çalıştıklarını belirtti.

Depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını yurtta karşıladıklarını söyleyen Özçelik, kendilerine yurt personellerinin yanı sıra gönüllü gençlerin de yardımcı olduğunu aktardı.

Otobüslerle depremzedelerin yurtlara gelmeye devam edeceğini dile getiren Özçelik, "Kent merkezinde 4 yurdumuz, Bucak ve Gölhisar ilçelerimizde birer yurdumuzda depremzede kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Şu ana kadar Bucak'ta 578, kent merkezinde 450, Gölhisar'da 33 kişiyi barındırdık. Bugün itibariyle 1500 kişinin daha gelmesini bekliyoruz. O kardeşlerimizi de yurtlarımıza alacağız." diye konuştu.

- "Bu sıcak karşılamanız bize yeter"

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen Hatice Şahin, yaşadıkları deprem şokunu hala atlatamadıklarını söyledi.

Çok büyük sarsıntı yaşadıklarını ve o anı akıllarından silemediklerini ifade eden Şahin, "Yakınlarımızı kaybetmemiz bizi derinden üzdü. Bilinç altımıza deprem yerleşti. Sağ olsunlar bizi burada çok iyi karşıladılar, bu hizmetleri görüyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

İskenderun'dan gelen Remzi Dirlik de namaz kılmaya hazırlandığı sırada depreme yakalandığını belirtti. Göz yaşlarına hakim olamayan Dirlik, "Bundan iyisi can sağlığı, biz bu felaketi yaşadık. Allah razı olsun, burada imkanlar çok iyi. Sıcak karşılamanız bize yeter." ifadesini kullandı.

Depremzedelerden Mehmet Dirlik de depremde evlerini kaybettiklerini söyledi. Burdur'a 12 kişilik bir ekiple geldiklerini anlatan Dirlik, yurtta ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BurdurYurtDepremzede
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