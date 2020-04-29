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Bülent Ersoy'un acı günü

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gören Necla Poyraz pazartesi günü 89 yaşında evinde hayatını kaybetmişti. Zincirlikuyu Camii'ndeki öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Bülent Ersoy aracında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, yakınları ve sevenleri katıldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:05
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Bülent Ersoy'un acı günü

İSTANBUL - Bülent Ersoy, aracından inerek camiye yürüdü. Ersoy'un saçlarıyla yüzünü kapattığı görüldü. Daha sonra taziye alanına oturan Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun, annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" dedi. Ersoy, modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı ile ilgili olarak ise, "İki saat arayla, Nur 1 buçukta, annem de 8'de. Ben bazen sallarım kusura bakmayın. 2 saat dedim ama epey varmış" diye konuştu. Ersoy'a daha sonra annesinin tabutunun başında dua etti. Ersoy, "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etti. Kılınan cenaze namazının ardından Necla Poyraz Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Bülent Ersoy cenazenin ardından Gülben Ergen'in kolunda defin yerine kadar yürüdü. Bülent Ersoy annesinin mezarı başında da dua etti. Öte yandan cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı ve namaz bu kurala uygun kılındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoyun Acı GünüNecla Poyraz
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