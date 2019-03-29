Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92120
ALTIN
232.099
DOLAR
5.5912
STERLİN
7.3191
EURO
6.2793
Fenerbahçe, Eskişehirspor'u yendi
Fenerbahçe, Eskişehirspor'u yendi
Karakterli oyunculara sahibim
Karakterli oyunculara sahibim
Fikret Orman: Yeni teknik direktör kongreden sonra belli olacak
Fikret Orman: Yeni teknik direktör...
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak

BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

29 Mart 2019 Cuma 09:42
0 Okunma
BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

BURSA (DHA)

Bursa Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Marmara ve Ege'deki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: 

BUDO 

29.03.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO 

07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

07:50 / Kadiköy-Bursa 

08:05/ Yenikapı-Bursa 

Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BUDOİDO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale’de araç yangını
Kırıkkale’de araç yangını
105 yaşındaki Asiye ninenin Erdoğan sevgisi
105 yaşındaki Asiye ninenin Erdoğan sevgisi
NEVRUZ/YENİGÜN’ÜN 4656. YILI
NEVRUZ/YENİGÜN’ÜN 4656. YILI
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede
Diyarbakır'da 17 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da 17 sığınak imha edildi
22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak
22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak
Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu edilecek
Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu edilecek
Malatya'da iki deprem
Malatya'da iki deprem
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
144 yıllık rüya gerçekleşiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans