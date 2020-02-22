Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bu yaz plajlar renklenecek
Bu yaz plajlar renklenecek
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7...
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu...
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır,...
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu yaz plajlar renklenecek

TURİZM kenti Antalya'da, 2020 yaz sezonu öncesi mayo ve bikiniler görücüye çıktı. Firma yetkilisi Mehmet Gümüş, 2020 yılında plaj ve havuz kenarlarında desenleri ön plana çıkan cıvıl cıvıl renkli mayo ve bikinilerin olacağını söyledi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:21
0 Okunma
Bu yaz plajlar renklenecek

Antalya'da, beş yıldızlı bir otelde düzenlenen tanıtım gününde, Argendo Mayo 2020 koleksiyonu mankenler eşliğinde tanıtıldı. Mayo, bikini ve plaj aksesuarlarının tanıtıldığı expozisyonu mayo ve bikini bayileri takip etti. Rengarenk mayo ve bikinileri pareo eşliğinde tanıtan firma yetkilileri, yeni sezonun ürünlerinde bol desenli renkli ürünler olduğunun altını çizdi. Emy Ajans mankenleri Fatoş Tan, Gülşah Ünal ve Simge Kaya'nın giydiği mayo ve bikiniler bayi temsilcilerinden tam not aldı.

Firma yetkilisi Mehmet Gümüş, 2020 yılında plaj ve havuz kenarlarında desenleri ön plana çıkan cıvıl cıvıl renkli mayo ve bikinilerin olacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTuristTurizmPlajDenizGiyimModaMayo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA HURDA BANK!
ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA HURDA BANK!
Bahadır Barajı'nda çatlama: 4 köyde okullar tatil
Bahadır Barajı'nda çatlama: 4 köyde okullar tatil
Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı
Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı
İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi
İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi
'Kapan-1' operasyonunda 2 EYP ele geçirildi
'Kapan-1' operasyonunda 2 EYP ele geçirildi
BAKANLIKTAN PASAPORT KARARI
BAKANLIKTAN PASAPORT KARARI
3 yıl 2 ayda 612 terörist teslim oldu
3 yıl 2 ayda 612 terörist teslim oldu
İranlı turistlerin geldiği Van’da, koronavirüs tedbirleri
İranlı turistlerin geldiği Van’da, koronavirüs tedbirleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı