Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat...
Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi',...
Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde
Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesislerinin 15 Haziran Pazartesi günü açılması kararlaştırıldı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:12
0 Okunma
Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Bozcaada'daki konaklama tesisleri 19 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında kapatıldı. Koronavirüs sürecinin uzaması nedeniyle yeni bir karar ile konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak konaklama tesislerinin açılma tarihi bugün bir kez daha uzatıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, işletme sahipleri ve adada yaşayanların katılımı ile bir süredir devam eden toplantılarda, normalleşme taslak planı üzerinde çalışılıyordu. Bugün yapılan toplantıda Bozcaada'nın normalleşme süreciyle ilgili birçok konuda nihai karar verildi. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin hizmet vermeye başlayacağı adada, konaklama tesislerinin açılma tarihi 15 Haziran olarak belirlendi.  

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, "Konaklama tesislerinin açılma tarihi 15 Haziran olarak belirledik. Bu karar Kaymakamlık ya da Belediye tarafından alınmış zoraki bir karar değil. İşletme sahiplerinin de mutakabatıyla alınmış bir karar. Hıfzıssıhha Kurulu'na bağlanmış bir karar değil. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1 Haziran tarihinden itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldı. Ancak aşama aşama bu sefer sayılarını çoğaltacağız. 15 Haziran'da konaklama tesislerinin açılmasıyla birlikte feribot seferleri de hergün olacak" dedi.

Geçen günlerde Bozcaada Belediyesi'nin, sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştığı adanın normalleşme taslak planında yer alan, günübirlikçilerin yaz sezonunda adaya alınmaması konusunda ise, toplantılarda henüz tam bir mutabakata varılamadığı ve değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BozcaadaKonakKonaklamaTesisTuristTurizmKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerimizi 1343 kadroya yerleştireceğiz
Gençlerimizi 1343 kadroya yerleştireceğiz
Erzurum'da sisten kaynaklı uçak iptallerine CAT-3 ile son
Erzurum'da sisten kaynaklı uçak iptallerine CAT-3 ile son
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
'Camilerde tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tonda yapılmalı'
'Camilerde tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tonda yapılmalı'
Erciş OSB için 13 milyonluk hibe
Erciş OSB için 13 milyonluk hibe
Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayına FETÖ gözaltısı
Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayına FETÖ gözaltısı
Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!
Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı