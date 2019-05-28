Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
87209
ALTIN
247.743
DOLAR
6.0208
STERLİN
7.6371
EURO
6.7378
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum oranımız yüzde 51.7
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum...
5 bin çocuk mutluluğun resmini çizdi
5 bin çocuk mutluluğun resmini...
Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak
Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak
Liseli kızlar, resim sergisi açtı
Liseli kızlar, resim sergisi açtı
Tecrübeli kaptandan açıklama
Tecrübeli kaptandan açıklama

Bozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, Ramazan Bayramı’nda konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Bozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da, Ramazan Bayramı’nda konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

28 Mayıs 2019 Salı 15:55
3 Okunma
Bozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor

ÇANAKKALE - Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, bayram tatilinin gözdesi oldu. Bayramda Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Bayram için hazırlıklarını tamamlayan adadaki işletmeciler ise Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi.

'HİÇ BİR SIKINTI OLMAZ'

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, bayramda Bozcaada'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağını söyledi. Diler, "Bozcaada Belediyesi'nin de hazırlıkları bu yönde. Ada merkezine trafik yasağını koydu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. de gidiş- dönüş rezervasyonlarını başlatacak. Ada'ya gelecek tatilciler rezervasyon yaptırırsa, hiçbir sıkıntı yaşanmaz" dedi.

İŞLETMELER TATİLCİLERİ BEKLİYOR'

İşletmeci Mustafa Tınç ise, "Ramazan Bayramı için Bozcaada yoğun bir talep gördü. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BozcaadaBayram TatiliDolulukKonaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayda koybolan Murat'ı JAK timi arıyor
Çayda koybolan Murat'ı JAK timi arıyor
Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler Yalova’da sergileniyor
Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler Yalova’da sergileniyor
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım
Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım
Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans