Borç-alacak nedeniyle mobilya atölyesini ateşe verdi

İZMİR (DHA)

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, borç- alacak meselesi nedeniyle başka bir şahsa ait mobilya atölyesini ateşe verdi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, atölyede hasar oluşurken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Zafer Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, borç- alacak meselesi nedeniyle diğer bir şahsı telefonla arayıp, mobilya atölyesini yakacağını söyledikten sonra iş yerini ateşe verip kaçtı.

Mobilya atölyesinden yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bir parkta otururken yakaladığı şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.