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Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:25
Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi

İSTANBUL - İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın (9) ismi, okuluna verildi. Tatilin sona ermesi ile açılan okulda, Ecrin Meydan için anma programı yapıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında, ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin de yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ecrin'in adının eğitim gördüğü okula verildiğini belirterek, "Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu" dedi. Bugün ara tatilin sona ermesi ile açılan okulda, Ecrin Meydan için anma programı yapıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada, arkadaşları Ecrin'in sırasına çiçekler koydu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbuldaki terör SaldırısıEcrin
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