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Bomba yüklü araç teyakkuzu

Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdi

Bomba yüklü araç teyakkuzu

Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdi

17 Şubat 2019 Pazar 18:43
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Bomba yüklü araç teyakkuzu

ADIYAMAN (DHA) 

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor.

DHA

Son Güncelleme: 17.02.2019 18:45
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman IhbarBomba Yüklü Araç
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