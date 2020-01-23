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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:33
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıKar Yağışı
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