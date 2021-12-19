Bodrum’da kafe kiraya verilecek

Bodrum Kadıkale Ormancılar Sitesi, kafe ve restaurant tesisini kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Peksimet Mah. 21. Sk. No: 228/A Bodrum - MUĞLA Adresinde bulunan ve 628 bağımsız bölümden oluşan Kadıkale Ormancılar Sitesinde teklif alma ve açık arttırma ihalesi ile kafe/restoran kiralanacak.

Teklif alma ve açık arttırma ile kiralama ihalesi Kadıkale Ormancılar Sitesi Yönetim binasında 06/01/2022 tarihinde saat 15:00’de yapılacak. Açık arttırma ihalesi 120.000,00 TL’den başlayacak.