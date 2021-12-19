Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum’da kafe kiraya verilecek

Habere ulaşmak için tıklayınız...

19 Aralık 2021 Pazar 00:28
11 Okunma
Bodrum’da kafe kiraya verilecek

Bodrum Kadıkale Ormancılar Sitesi, kafe ve restaurant tesisini kiraya verecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Peksimet Mah. 21. Sk. No: 228/A Bodrum - MUĞLA Adresinde bulunan ve 628 bağımsız bölümden oluşan Kadıkale Ormancılar Sitesinde teklif alma ve açık arttırma ihalesi ile kafe/restoran kiralanacak.

Teklif alma ve açık arttırma ile kiralama ihalesi Kadıkale Ormancılar Sitesi Yönetim binasında 06/01/2022 tarihinde saat 15:00’de yapılacak. Açık arttırma ihalesi 120.000,00 TL’den başlayacak.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BodrumKafeRestaurantTesis Kiralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu
Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu
Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama
Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma