Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı

MUĞLA (DHA)

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a 9- 17 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar tamamen doldu. 188 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 300 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.

Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 9- 17 Temmuz tarihleri arasında yüzde 84'den yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.