MUĞLA - Türkiye önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte hareketlilik başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 49 bine yakın turistin gelmesiyle birlikte yüzde 19,30 oranında artış gözlemlendi. Aynı döneme göre İrlanda pazarından da yüzde 105 oranında bir artış oldu. Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş var. Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı" dedi.



Dünya turizm destinasyonları arasından en çok tercih edilen noktalardan biri olan Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı. Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte özellikle kentin tarihi noktaları başta olmak üzere plajlar, caddeler, eğlence mekanları, çarşı gibi noktalarda yoğunluklar gözlendi. 2019 yılında mayıs ve haziran ayı içerisinde İngiltere'den kente 41 bin civarında turist gelirken bu rakam aynı dönemde yaklaşık 50 bin sınırına dayandı. Okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazarda hareketliliğin başlayacağını ve otellerdeki rezervasyon oranlarının artacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerdeki doluluk oranı Ramazan Bayramı'nda yüzde 80-90 civarındaydı. Haziran olarak değerlendirme yaparsak rezervasyondaki artışlar stabil yani yüksek oranda bir artış gözlemlenmedi. İlerleyen haftalarda biz bunu göreceğiz. Okullar kapandığı zaman iyi bir artış alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



'ÖNCELİKLE BODRUM'UN ALT VE ÜSTYAPISININ HAZIR OLMASI GEREKİR'



Kentteki alt ve üstyapıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan BODER Başkanı Dengiz, şunları söyledi:



"2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 49 bine yakın turistin gelmesiyle birlikte yüzde 19,30 oranında artış gözlemlendi. En şaşırtıcı olay ise 2019 Mayıs ayına göre, İrlanda pazarından da yüzde 105 oranında bir artış oldu. Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş olması bunun birlikte Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı. Genel olarak bakacak olursak tüm ülkeler bazında 2019 yılında mayıs ayı rakamları ile 2022 mayıs rakamlarına bakıldığında yüzde 10,9 bir düşüş oldu. Diğer tarafta yolcu gemisi alanında son 3 yıldır yolcu alınmıyordu. Bu yıl yüzde 300'e yakın bir artış gözlenirken, 250 binin üzerinde yolcu bekleniyor. Milas- Bodrum Havalimanı'nın öngörüsü de yıl sonuna kadar 850 bin yolcu yakalanabileceği öngörülmekte. Yerli pazarda şu an hareketlilik yok denilebilir ancak okulların kapanmasıyla birlikte hareketlilik başlayacak. 12 ay turizmi konuşmak için şu an erken, öncelikle Bodrum'un alt ve üst yapısının hazır olması gerekir. Bunlar olursa 12 ay turizm yapmayı bizde düşünüyoruz. İlgili kurumların bu konuda kısa zamanda sonuç alacağını düşünüyorum."



‘BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEYECEK’



Bodrum turizmin değerlendirmesi ile ilgili Fatih Terim anımsatması yapan Dengiz, “Otellerdeki doluluk oranı bayramda yüzde 80-90 civarındaydı. Haziran olarak değerlendirme yaparsak rezervasyondaki artışlar stabil yani yüksek oranda bir artış gözlemlenmedi. İlerleyen haftalarda biz bunu göreceğiz. Okullar kapandığı zaman iyi bir artış alacağını düşünüyorum. Bodrum turizmi için genel değerlendirme yapacak olursam şu şekilde belirtmek istiyorum, Teknik Direktör Fatih Terim'in 2016 yılında Avrupa kupasında motivasyon konuşması yapıp, 'Biz bitti demeden bitmez' demişti. Biz de bu mottoyla inancımız yüksek tutuyoruz ve çalışıyoruz. Biz bitti demeden bitmeyecek" dedi.



'SON 6 AY İÇERİSİNDEN DIŞ HATLARDAN 267 BİN YOLCU GELDİ'



TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "Ocak-haziran döneminin ilk haftası itibarıyla, iç hatlarda 2019 yılında yolcu sayısı 680 bin iken bu yılın aynı döneminde bu rakam 570 bin olarak gerçekleşti. 2019 yılını yüzde 83 oranında yakaladık. Dış hatlarda ise 2019 yılında 302 bin olan yolcu sayısı bu yılın aynı döneminde 267 bin oldu. Dış hat yolcu sayısında 2019'u yüzde 88 yakalamış durumdayız. Sezon sonuna kadar eğer Rus-Ukrayna yolcularında beklentiler gerçekleşmez ise 2019 yılının sadece yüzde 5 altında yılı kapatırız. Yaptırımların çözülmesi halinde 2019 yılı rakamlarını geçmeyi bekliyoruz" dedi.



'TEMMUZ VE AĞUSTOS İÇİN KUVVETLİ BİR TALEP VAR'



Rusya- Ukrayna savaşının turizmi etkilediğini söyleyen BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin de şunları söyledi:



"Mayıs sonu itibariyle Milas-Bodrum Havalimanı'na geçen sene 21 bin turist gelmişken bu sene 120 bin turist geldi. Bu durum bizler için sevindirici ve mutlu bir haber. Bodrum pazarının haziran ve sonrasında hareketlendiğini düşünürsek hala gidecek yolumuz var. Pandemi sonrasında işlerin iyi gideceğini beklerken, maalesef Rusya- Ukrayna savaşı şu anda gidişatı biraz etkilemiş görünüyor. Özellikle Rusya bölgesinden gelecek vatandaşlarda ciddi bir azalma bekliyoruz. Rakamları incelediğimizde merkez Avrupa ve İngiltere'nin bir hayli artış gösterdiğini, tekrar Bodrum'a geri dönme isteğinin devam ettiğini ve artarak gittiğini görüyoruz. Mayıs sonu itibariyle geldiğimiz nokta güzel, artışlarımız pozitif. Yabancı turistlerin uçak krizinin devam etmesi ve global pazardaki ekonomik hareketlilik nedeniyle çok rahat seyahat edebildiğini göremiyoruz. Özellikle temmuz ve ağustos için kuvvetli bir talep var. Haziran 15'ten sonra yerli turistin de pazara inmesiyle yüksek doluluklara erişeceğimizi düşünüyorum."