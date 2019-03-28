Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91966
ALTIN
234.979
DOLAR
5.6087
STERLİN
7.3485
EURO
6.2963
Fikret Orman: Yeni teknik direktör kongreden sonra belli olacak
Fikret Orman: Yeni teknik direktör...
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını engelliyor
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını...
6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan başlıyor
6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta...

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:37
0 Okunma
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

BODRUM - Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak yollarla göçmenleri yurt dışına kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla geçen salı günü harekete geçti. Muğla Bodrum ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Suriye uyruklu A.A.M. ile birlikte S.V., L.A., M.B., F.C., P.V., A.A.M., D.A., F.Ş. ve Ö.Ö. Bodrum'da; Y.K. adlı şüpheli ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçılığıBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 17 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da 17 sığınak imha edildi
22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak
22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak
Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu edilecek
Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu edilecek
Malatya'da iki deprem
Malatya'da iki deprem
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
Mersin Emniyeti'ne Kızılay'dan madalya
Mersin Emniyeti'ne Kızılay'dan madalya
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans