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Bodrum'da dehşet anları

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da dehşet anları

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
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Bodrum'da dehşet anları

9 KAÇAK GÖÇMEN ARANIYOR

Bodrum açığında batan teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarına denizden ve havadan devam edildiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumDehşet AnlarıTurgutreis MahallesiKaçak Göçmen
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