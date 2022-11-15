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Bodrum'da 141 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı

15 Kasım 2022 Salı 14:17
Bodrum'da 141 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 141 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11- 13 Kasım tarihleri arasında Bodrum açıkları ile Görecek Adası'nda fiber tekne, balıkçı teknesi, can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Bodrum açıklarındaki fiber teknedeki 9, can salındaki 10, lastik bottaki 33, balıkçı teknesindeki 84 ve Görecek Adası'nda da 5 olmak üzere toplam 141 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, 12 Kasım günü saat 23.45'te Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan toplam 157 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKaçak Göçmen
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