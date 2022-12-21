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Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:04
Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta farklı saat aralıklarında, Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik botlardaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan ve aralarında kadınlarla çocukların da olduğu kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKaçak Göçmen
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