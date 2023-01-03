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Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

03 Ocak 2023 Salı 14:19
Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen hareketliliği olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, geçen yılın son saatlerinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 32 kaçak göçmeni yakaladı.

Yeni yılın ilk gününde ise saat 00.45'te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botun sürüklendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti. Ekiplerce lastik bottaki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

DHA

Son Güncelleme: 03.01.2023 14:30
Anahtar Kelimeler:
BodrumKaçak Göçmen
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