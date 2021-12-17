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Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı

17 Aralık 2021 Cuma 11:57
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Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS - Bitlis’te kar yağışı etkili olurken, 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışıyla merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını; ana yollarda Karayolları ekipleri, mahalle aralarında da belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini açıkladı. 
 

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKar
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