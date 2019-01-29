Bitlis’te 136 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah satlerine kadar sürdü. Yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Bitlis'te açık olan bir çok köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği, etkili olan ve kalınlığı 10 santimetreyi bulan son kar yağışı ile birlikte 136 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca bugüne kadar yolu defalarca kapanan köy yollarında 10 bin 649 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi.